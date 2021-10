« Ce sera encore plus gros, et encore plus ambitieux ! » Ainsi s’est exclamé Denis Villeneuve lorsque joint par La Presse pour commenter le prochain tournage de la deuxième partie de son diptyque Dune.

Marc-André Lussier La Presse

Mardi, vers 14 h, la twittosphère a commencé à s’enflammer lorsque le studio Legendary, producteur principal du film de Denis Villeneuve, a annoncé que le « voyage continuerait » dans un message accompagné d’une simple image : Dune — Part Two.

Le tournage de ce deuxième volet pourrait commencer l’automne prochain, a confirmé le cinéaste québécois.

« Le scénario est déjà pas mal avancé, a-t-il expliqué. Il est certain qu’à partir de maintenant, ça risque d’aller assez vite. Les lieux de tournage sont déjà établis et un gros travail de préproduction a déjà été fait. Il sera évidemment compliqué d’organiser les horaires de tous les acteurs, mais nous disposons d’une fenêtre qui fera en sorte que tous pourront être de retour. »

Des attentes surpassées

PHOTO VIANNEY LE CAER, ASSOCIATED PRESS Denis Villeneuve et sa conjointe Tanya Lapointe, aussi productrice exécutive de Dune.

Rappelons qu’avant de donner le feu vert à la production de Dune – Part Two, le studio Legendary et le studio Warner Media, aussi distributeur du film, attendaient de voir quel genre d’accueil le public nord-américain allait réserver au premier volet. En générant des recettes de 41 millions de dollars après ses trois premiers jours d'exploitation, Dune – Part One a surpassé toutes les attentes sur ce plan.

« Compte tenu de la pandémie et du fait que le film est aussi offert par la plateforme HBO Max aux États-Unis, les meilleures prévisions évoquaient des recettes de l’ordre d’environ 30 millions de dollars pour la fin de semaine, indique Denis Villeneuve. Je recevais les chiffres d’heure en heure, toujours plus forts que ce à quoi on s’attendait, et je n’en revenais pas. Ils étaient même meilleurs de jour en jour. Cela indique que le film dépasse le fan base [le noyau d’admirateurs]. Ce fut un énorme soulagement. »

De retour à Montréal après avoir effectué une épuisante tournée de promotion l’ayant mené un peu partout au cours des deux derniers mois, Denis Villeneuve devra vite remettre le pied à l’étrier, mais il ne demande pas mieux. Dune — Part Two, assure-t-il, sera à la hauteur de ses (grandes) ambitions.

« Je peux dire que Pat [Patrice Vermette, qui signe la direction artistique], qui a fait un travail extraordinaire sur la première partie, va avoir de quoi s’amuser ! »

Rappelons qu’avant d’accepter la réalisation de cette adaptation cinématographique du roman culte de Frank Herbert, Denis Villeneuve a exigé de pouvoir le tourner en deux volets. Son rêve sera bientôt pleinement exaucé. « De la façon dont les choses se passent, je ne pourrais franchement pas souhaiter mieux. »

Dune - Part Two devrait prendre l’affiche en 2023 et aura d’abord droit à une sortie exclusive sur grand écran, même aux États-Unis.