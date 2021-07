André Dussollier, Sophie Marceau, François Ozon et Géraldine Pailhas à la projection de Tout s’est bien passé.

(Cannes) Pour la quatrième fois en compétition à Cannes, le cinéaste français François Ozon a offert à la Croisette Tout s’est bien passé, le portrait vibrant d’un père, André Dussollier, qui demande à sa fille, Sophie Marceau, de l’aider à mourir.

Francois BECKER Agence France-Presse

Présenté pour la deuxième journée de la compétition, ce drame doux-amer, œuvre de l’un des cinéastes français les plus prolifiques — une vingtaine de films en autant d’années — mais toujours reparti bredouille de ses sélections cannoises, a pour toile de fond un thème universel et toujours tabou : la fin de vie et le suicide assisté.

Neuf ans après la Palme d’or à Michael Haneke pour Amour, François Ozon livre, sur des questions proches, un drame dans un tout autre registre, doux-amer, parfois drôle, et au rythme effréné.

Méconnaissable au début du film, le visage déformé (deux heures de maquillage chaque matin), sa chevelure argentée rasée de près, André Dussollier se fond dans les traits d’André Bernheim, un octogénaire, riche collectionneur d’art, victime d’un accident vasculaire cérébral.

Cloué dans un lit d’hôpital, mais avec toute sa tête, ce père de famille têtu, égoïste, voire cruel, mais que l’acteur de 75 ans rend terriblement attachant, va demander à l’une de ses filles, Emmanuèle, incarnée par Sophie Marceau, de l’aider à se suicider. « Demander à sa fille de l’aider à mourir, c’est de l’amour ou de la perversité ? », demandera son époux à Emmanuèle Bernheim, alors que la requête de son père fait remonter des années de relation traumatique.

Car tout au long de sa vie, André Bernheim, personnage aux multiples facettes, n’a jamais épargné ses proches, expliquant à ses filles combien il les trouve « vilaines », abandonnant son épouse atteinte de Parkinson (Charlotte Rampling dans le film) pour lui préférer ses propres amants… « C’est un mauvais père, mais je l’aime beaucoup, j’aurais aimé l’avoir comme ami », lâche sa fille.

« Du côté de la vie »

« Ce personnage de père est à la fois insupportable et très attachant, il a une force de caractère incroyable et l’amour de ses filles pour lui […] Il aime tellement la vie qu’il veut mourir plutôt que d’être amoindri », résume François Ozon. Finalement, Emmanuèle Bernheim et sa sœur (incarnée par Géraldine Pailhas) vont accepter d’organiser le suicide assisté du père, en contactant une association suisse, où cette démarche est légale.

Cinéaste très éclectique, Ozon oscille entre les registres, d’une scène d’hôpital où le père doit accepter qu’on lui fasse sa toilette, à une autre, limite burlesque, où le fauteuil roulant refuse de rentrer dans l’ascenseur, voire frôle avec le polar, lorsqu’il faut se cacher de la police française, qui pourrait faire capoter le dernier voyage vers les rives du lac Léman…

« Il fallait faire le film du côté de la vie, il fallait un rythme, mettre en avant le comique des situations. Je ne voulais pas être plombé par le sujet », explique le réalisateur. « On n’est pas dans le pathos, ça doit être la couleur de François Ozon qui ne veut pas faire pleurer à bon marché. Ce mélange entre le drame qu’ils sont en train de vivre et le comique, c’est ça la vie », poursuit André Dussollier.

Pour Ozon, ce projet revêt un caractère particulier : Emmanuèle Bernheim est un personnage réel, une proche, romancière et scénariste, qui a collaboré avec lui sur plusieurs de ses films, dont Swimming Pool et Sous le sable. Elle a raconté cette histoire dans un livre, mais est décédée d’un cancer avant de pouvoir voir le projet adapté sur grand écran. Ce n’est qu’après sa mort que François Ozon a surmonté la « peur » que lui inspirait le sujet.

Le film est aussi l’occasion pour l’auteur de 8 femmes (avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart…), de tourner enfin avec Sophie Marceau, ce qu’il ambitionnait de faire « depuis longtemps », raconte-t-il : « Sophie est une fille belle, rayonnante, aimée du public, on allait la suivre et être avec elle ».

Après Tout s’est bien passé, et Le genou d’Ahed de l’Israélien Nadav Lapid, également présentés mardi, le jury présidé par Spike Lee doit voir encore 21 films en compétition, puis remettre la Palme d’or le 17 juillet.