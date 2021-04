Alors que sa pièce The Father, qu’il a lui-même portée à l’écran avec Anthony Hopkins et Olivia Coleman, vient de récolter six nominations aux Oscars, le dramaturge français Florian Zeller adaptera une autre de ses pièces au cinéma, annonce la maison de production See-Saw Film.

Josée Lapointe

La Presse

Créée sur scène en 2018, Le fils, qui fait partie d’une trilogie avec les pièces La mère et Le père, deviendra The Son et mettra en vedette Hugh Jackman et Laura Dern.

Hugh Jackman y interprète un homme qui voit son quotidien avec sa nouvelle compagne et leur bébé perturbé par le retour dans sa vie de son fils adolescent dépressif, qu’il accueille chez lui et qu’il tentera d’aider du mieux qu’il peut, en collaboration avec son ex-femme incarnée par Laura Dern.

L’action de ce drame familial sera transposée à New York et aucune date de sortie n’a été annoncée.