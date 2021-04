Cinéma

Tests cosmétiques sur les animaux

Denis Villeneuve prête sa voix au court métrage Sauvez Ralph

La question de plus en plus sensible et controversée des tests sur les animaux est au cœur d’un nouveau court métrage aussi percutant qu’original intitulé Save Ralph, lancé dans le cadre d’une campagne mondiale menée par Humane Society International (HSI).