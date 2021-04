La question de plus en plus sensible et controversée des tests sur les animaux est au cœur d’un nouveau court métrage aussi percutant qu’original intitulé Save Ralph, lancé dans le cadre d’une campagne mondiale menée par Humane Society International (HSI).

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Film d’animation image par image (stop motion), Save Ralph, met en scène un lapin nommé Ralph, qui raconte son quotidien d’animal de laboratoire, avec les voix de Zac Efron et de Ricky Gervais, entre autres.

Dans la version française, qui est lancée ce mardi, Denis Villeneuve et Pom Klementieff prêtent leurs voix aux personnages principaux du réalisateur et de Ralph, respectivement. « Lorsqu’on m’a demandé de participer au court métrage, je n’ai pas hésité. La torture que subissent ces animaux est bien réelle. Il faut que le public et le gouvernement le comprennent afin d’apporter un changement », a déclaré le réalisateur par voie de communiqué.

Scénarisé et réalisé par Spencer Susser, en collaboration avec le studio Arch Model (Isle of Dogs), Sauvez Ralph s’inscrit dans la campagne que mène HSI/Canada depuis de nombreuses années afin d’amener le gouvernement fédéral à interdire les tests sur les animaux, une mesure largement appuyée par 87 % par la population, selon un sondage réalisé par Insights West en 2019.

Cette pratique, interdite dans 40 pays, est toujours légale au Canada et dans plusieurs autres régions du monde.

Visionnez le court métrage en entier