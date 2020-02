La bande-annonce de The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel, Isle of Dogs), vient d’être dévoilée.

Marc-André Lussier

La Presse

Cette fois, le cinéaste s’est installé en France pour raconter l’histoire de journalistes américains qui, au cours des années 50, tentent de créer un nouveau magazine là-bas : The French Dispatch.

Pour l’occasion, Wes Anderson a réuni une imposante distribution, où s’entrecroisent une pléiade de stars : Bill Murray, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Saoirse Ronan, Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Christoph Waltz, Mathieu Amalric, Guillaume Gallienne, Willem Dafoe, Jason Schwartzman et Owen Wilson. Entre autres. Ce film prendra l’affiche le 24 juillet.