Voilà des années qu’on entend parler d’une possible suite au film Un prince à New York (Coming to America), comédie à succès des années 80 mettant en vedette Eddy Murphy, Arsenio Hall et James Earl Jones, notamment. La date de sortie est désormais connue, soit le 5 mars 2021, sur Amazon Prime Video. Mieux, voilà que les premières photos du tournage ont été dévoilées jeudi.

Stéphanie Morin

La Presse

Dans cette suite, le prince Akeem (Murphy) revient à New York pour faire connaissance de son fils (interprété par Jermaine Fowler), dont il ignorait jusque-là l’existence. Leslie Jones, Tracy Morgan, Wesley Snipes et Rick Ross se joignent à la distribution originale.