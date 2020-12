Le long métrage Tenet de Christopher Nolan sort enfin sur grand écran à Los Angeles, une première depuis le début de la pandémie.

André Duchesne

La Presse

Mais attention, la sortie ne durera que quelques jours et sur un seul (très) grand écran, celui du légendaire ciné-parc Hollywood Theater Legend at Post-43, très important lieu de rassemblement des anciens combattants américains.

La nouvelle a été publiée en exclusivité sur Variety dans la chronique de primeurs Just for Variety qui fait un retour après une interruption de 15 ans.

Tenet sera donc projeté du 5 au 16 décembre dans ce ciné-parc avant de sortir en Blu-Ray, lit-on dans l’article.

Rappelons qu’au cours de l’été, ce thriller se promenant dans le temps fut le premier et très rare blockbuster américain à oser une sortie en salles après la levée des interdictions pour cause de pandémie. Mais à ce jour, il n’avait pas encore été projeté sur grand écran à Los Angeles ni à New York où les salles de cinéma demeurent fermées.