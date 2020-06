La chaleur et l’été ne freinent pas le déroulement de la série Dans ta face !, une initiative de Danny Lennon et de l’organisme Prends ça court ! qui, depuis le début de la pandémie de coronavirus, invitent des cinéastes et artisans de cinéma à proposer quelques films à voir sans frais sur Facebook.

André Duchesne

La Presse

En ce soir de fête nationale, l’invitée est la cinéaste Louise Archambault (Il pleuvait des oiseaux). Selon Danny Lennon, la sélection de Mme Archambault comprendra des courts métrages de Matthew Rankin (NEGATIVIPEG), Andrea Arnold, Sofia Coppola, Normand McLaren et Djibril Diop Mambéty. Ce mercredi à 19 h 15 sur la page Facebook de Prends ça court ! Jeudi, ce sera au tour des choix de Yan England.

> Consultez la page de Prends ça court !