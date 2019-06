 Première image du West Side Story de Spielberg 

Rachel Zegler, une nouvelle venue, et Ansel Elgort (Baby Driver) reprennent les rôles de Maria et Tony, immortalisés par Natalie Wood et Richard Beymer il y a près de six décennies.

D'abord créée à Broadway en 1957, la comédie musicale - avec ses airs inoubliables signés Stephen Sondheim et Leonard Bernstein - transpose l'histoire shakespearienne de Roméo et Juliette dans l'Upper West Side de Manhattan.

La première adaptation cinématographique, réalisée en 1961, a obtenu 10 Oscars. Le remake de Spielberg pourra-t-il en faire autant ?

Nous aurons un début de réponse le 18 décembre 2020, jour où ce nouveau film prendra l'affiche. - Marc-André Lussier