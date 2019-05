Un film sur Boy George

Après Freddie Mercury et Elton John, un autre flamboyant chanteur britannique, Boy George, aura droit à son film autobiographique. Produit par la MGM, sous la direction de Sacha Gervasi (My Dinner With Hervé; Hitchcock), le long métrage racontera la vie et l'ascension vers la gloire de la vedette de Culture Club; mais aussi les revers de son succès.

Jeudi, sur son compte Instagram, le chanteur de 57 ans s'est dit enthousiasmé («thrilling») par le projet d'un film sur lui produit à Hollywood. Aucune date de sortie ni le titre n'ont encore été annoncés.

Après la séparation du groupe culte des années 1980, Boy George a poursuivi une carrière plus anonyme de DJ et a fait des spectacles en solo. L'interprète de Karma Chameleon et Do You Really Want to Hurt Me a même donné deux concerts avec ses anciens acolytes de Culture Club, l'été dernier, à Montréal et à Québec.

(Source: The Daily Mail)