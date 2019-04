 Le prochain film de François Girard sera distribué aux États-Unis 

The Song of Names, le prochain film de François Girard (Le violon rouge, Hochelaga, terre des âmes), a été acquis par la société Sony Pictures Classics en vue d'une distribution sur le territoire américain plus tard cette année.

Produit par Robert Lantos, Lyse Lafontaine et Nick Hirschkorn, ce drame musical, dont l'histoire s'étend sur quatre décennies, est une adaptation du roman de Norman Lebrecht et met en vedette Tim Roth et Clive Owen.

Le compositeur Howard Shore, lauréat d'un Oscar grâce à The Lord of the Rings, signe la trame musicale de ce long métrage dont le récit est construit autour de la recherche d'un ami d'enfance, mystérieusement disparu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Tourné en anglais, à Londres et à Budapest notamment, The Song of Names sera distribué au Québec par Entract Films.