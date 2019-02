Glass en tête du box-office pour la troisième semaine 

Le film réunit les trois personnages croisés dans Unbreakable (2000) et Split (2016), dans un affrontement final qui joue avec les notions de bien et de mal, de réalité et de fiction. Il a enregistré 9,5 millions de dollars de recettes durant ce week-end, toutefois moitié moins que le week-end dernier, pour un total de 88,7 millions.

Glass est désormais talonné par The Upside. Pour sa quatrième semaine d'exploitation, l'adaptation américaine du film-phénomène français Intouchables reste solidement ancrée à la deuxième place avec 8,7 millions de dollars de billets vendus ce week-end aux États-Unis et au Canada et 75,4 millions depuis sa sortie.

Un autre remake se hisse directement sur la troisième marche du podium dès sa sortie avec 6,9 millions de dollars de recettes : Miss Bala, thriller d'action réalisé par Catherine Hardwicke et adapté d'un film mexicain de 2011, qui suit une femme aux prises avec les cartels de la drogue après la disparition d'une amie à Tijuana.

Aquaman glisse donc à la quatrième place avec 4,9 millions de dollars et 323,6 millions en sept semaines.

Nommé aux Oscars, le film d'animation Spider-Man : Into the Spider-Verse reste à la cinquième place de ce week-end marqué par le Super Bowl, avec encore 4,5 millions de dollars de recettes et 175 millions depuis sa sortie il y a huit semaines.

Voici le reste du Top 10 :

6- Green Book : 4,3 millions de dollars (55,8 millions en 12 semaines)

7- The Kid Who Would Be King : 4,2 millions de dollars (13,2 millions en deux semaines)

8- A Dog's Way Home : 3,6 millions de dollars (36 millions en quatre semaines)

9- Escape Game : 2,9 millions de dollars (52,1 millions en cinq semaines)

10- They Shall Not Grow Old : 2,4 millions de dollars (10,8 millions en sept semaines).