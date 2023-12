Importants rappels chez Honda, Acura, Jeep et Subaru

Les constructeurs Honda, Jeep et Subaru ont récemment lancé d’importantes campagnes de rappel pour corriger des défectuosités touchant certains modèles spécifiques. Tour d’horizon du nombre de véhicules touchés ainsi que des composants qui devront être réparés ou remplacés.

Acura et Honda

Près de 30 000 unités au total d’Acura MDX (de 2018 à 2020), d’Acura TLX (de 2015 à 2020), de Honda Odyssey (2019), de Honda Pilot (de 2016 et 2018) ainsi que de Honda Ridgeline (2019) font l’objet d’un rappel pour un risque de défectuosité touchant leurs moteurs V6 de 3,5 L. D’après le constructeur, des manetons mal construits – la pièce qui lie la bielle du piston au vilebrequin – peuvent provoquer l’usure, voire le bris, des coussinets de bielle. Cela peut mener à l’arrêt soudain du moteur et nécessiter, dans certains cas, son remplacement pur et simple. Des bruits anormaux ainsi qu’une perte de puissance peuvent exposer l’existence d’une telle défectuosité. Le constructeur estime que 1 % des véhicules rappelés subiront une réparation ou une transplantation d’un nouveau cœur mécanique. Les clients qui ont déjà dû payer de leur poche des réparations en lien avec ce problème seront dédommagés, assure Honda.

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Jeep Wrangler 4xe 2022

Jeep

Chez Jeep, 3856 Wrangler 4xe d’années-modèles 2021 à 2024 devront être inspectés chez les concessionnaires canadiens de la marque pour un risque d’incendie impliquant leur batterie à haute tension. Dans certains cas, une mise à jour du logiciel de contrôle pourrait corriger le problème alors que, dans d’autres cas, on soutient que le remplacement de la batterie pourrait être nécessaire si certains codes d’erreur sont décelés. Dans l’attente de ces correctifs, Jeep encourage les propriétaires de ces Wrangler 4xe à ne pas les recharger et à les stationner loin d’autres véhicules et bâtiments. Le risque d’incendie est présent même si le véhicule n’est pas en marche, précise-t-on.

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Crosstrek 2021

Subaru

Des Subaru Crosstrek (2021), Legacy (2022) et Outback (de 2021 à 2023) devront faire un arrêt chez leur concessionnaire pour corriger un problème électrique ayant des conséquences plutôt inhabituelles. Selon la fiche de Transports Canada, de l’eau peut s’infiltrer dans « l’interrupteur inhibiteur de démarrage », un composant qui empêche entre autres le démarrage du véhicule si le levier de vitesses n’est pas en position « Park ». Dans le cas présent, cela a pour effet d’empêcher la diffusion de l’image de la caméra de reculons ainsi que l’allumage des feux arrière de reculons ou « l’affichage de l’indicateur de vitesse dans le tableau de bord ». La pièce sera remplacée sur les 12 839 véhicules touchés.