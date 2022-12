Les constructeurs Ram, Tesla et Lamborghini ont récemment lancé des campagnes de rappel pour corriger diverses défectuosités.

Charles René La Presse

Chez Ram, ce sont 17 420 camionnettes 2500 et 3500 d’années-modèles 2020 à 2023 qui devront faire un arrêt chez le concessionnaire pour régler un problème concernant une fuite de liquide à transmission qui pourrait provoquer un incendie. Ce sont les modèles mus par le six-cylindres Cummins turbodiesel de 6,7 L qui sont ciblés par ce rappel. Les concessionnaires ont la directive de remplacer la « jauge d’huile et le tube de ventilation de la boîte de vitesses », selon la fiche de Transports Canada.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tesla Model X

Du côté de Tesla, deux campagnes de rappel ont été déclarées. La première concerne un problème de logiciel touchant des Model 3 (2023) et Model Y (2020 à 2023) qui peut rendre défectueux un ou des feux arrière de 33 155 véhicules. Cela sera corrigé par une mise à jour envoyée par le constructeur. Les propriétaires seront avisés par courriel. La seconde campagne vise à régler un problème de calibration des capteurs de poids du coussin gonflable du passager avant. Ceux-ci ne satisfont pas le degré de performance pour certains enfants, d’après Transports Canada. Enfin, 1567 Model X 2022 et 2023 sont concernés et auront aussi droit à une mise à jour à distance pour corriger le problème.

PHOTO FOURNIE PAR LAMBORGHINI Lamborghini Countach LPI 800-4

Et finalement, sur une note un peu plus cocasse, si vous êtes l’un des quatre propriétaires canadiens d’une très rare Lamborghini Countach 2022, vous devrez aussi prendre un rendez-vous chez votre concessionnaire. Certains exemplaires de la supervoiture italienne pourraient avoir des panneaux de la lunette arrière mal fixés, ce qui provoquerait leur détachement. Le tout sera évidemment réparé sans frais chez le concessionnaire.