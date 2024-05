Problème avec la pédale d’accélérateur Rappel de près de 3900 Cybertruck de Tesla

(New York) Près de 3900 Cybertruck, le tout récent pick-up futuriste du constructeur américain Tesla, font l’objet d’un rappel à cause d’un problème de pédale d’accélérateur pouvant se bloquer et provoquer un accident, selon l’Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).