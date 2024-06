PHOTO ARCHIVES, FOURNIE PAR STELLANTIS

Le rappel concerne les VUS Jeep Compass, Grand Cherokee, Wagoneer et Grand Wagoneer des années 2022 et 2023. Sont également inclus les fourgons Ram ProMaster de 2022 et 2023, ainsi que les Ram châssis-cabines 3500 et les camionnettes Ram 1500 et 2500 de 2022.