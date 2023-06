D’importantes campagnes de rappel ont été mises en branle récemment par les constructeurs Ford, General Motors (GM) et Mini pour corriger divers problèmes pouvant affecter la sécurité de certains modèles.

Du côté de Ford, cela concerne 15 078 Bronco d’années-modèles 2021 à 2023 pour corriger un problème d’accessibilité aux ceintures de sécurité avant. Une garniture mal placée limite l’espace pour atteindre l’attache de la ceinture. Seules les versions à carrosseries à cinq portières sont ciblées par ce rappel et Ford précise qu’il avisera les propriétaires pour corriger la chose chez un concessionnaire.

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Un Chevrolet Traverse 2015

Concernant GM, pas moins de 42 140 véhicules devront faire un arrêt dans l’atelier d’un concessionnaire canadien pour une défectuosité liée aux coussins gonflables. Des Buick Enclave, Chevrolet Traverse et GMC Acadia, tous d’années-modèles 2014 à 2017, se verront remplacer le module du coussin gonflable du conducteur. On affirme, dans la fiche de rappel de Transports Canada, que le gonfleur dudit coussin pourrait se briser et projeter des fragments lors de son déploiement. Des blessures pourraient évidemment s’ensuivre.

PHOTO FOURNIE PAR MINI Une Mini Cooper S 2014

Mini, pour sa part, met en garde les propriétaires contre un risque d’incendie touchant 21 319 véhicules de modèles Clubman (2008 à 2014) et Cooper (2007 à 2013). Le module de plancher contrôlant les lumières et vitres électriques peut se corroder et causer un court-circuit. Dans l’attente d’un correctif, on suggère de garer les voitures concernées par ce rappel à l’extérieur, à distance d’un bâtiment ou d’autres véhicules.