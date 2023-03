Les marques Honda, Hyundai et Kia ont récemment lancé diverses campagnes de rappel pour corriger des défectuosités pouvant toucher la sécurité de certains modèles.

Charles René La Presse

Chez Honda et Acura, ce sont 52 196 exemplaires d’Acura RDX (2019-2020), de Honda Accord (2018-2019), de Honda CR-V (2017-2020), de Honda Insight (2019) et de Honda Odyssey (2018-2020) qui devront faire l’objet d’une inspection des ceintures de sécurité. Selon la fiche de Transports Canada, « les boucles des ceintures de sécurité des sièges du conducteur et du passager avant pourraient s’user avec le temps et ne pas s’enclencher correctement ». Cela peut provoquer le détachement des ceintures en cas de collision.

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Des Hyundai Elantra (2011 à 2016) figurent parmi les modèles rappelés.

Du côté de Hyundai, le rappel touche de nombreux modèles produits de 2011 à 2016 pour un problème de corrosion touchant les conduites de liquide à frein. Une fuite peut évidemment provoquer une perte de puissance de freinage et, par le fait même, un accident. Pas moins de 295 577 véhicules devront faire un arrêt chez un concessionnaire, d’après Transports Canada, pour une inspection. Les techniciens évalueront l’état des conduites et pourront appliquer un antirouille sur celles-ci ou les remplaceront sans frais.

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia K5 2021

Finalement, 2593 Kia K5 d’années-modèles 2021 à 2023 pourraient être concernés par un problème d’assemblage de leurs coussins gonflables latéraux, ce qui empêcherait ceux-ci de se déployer correctement lors d’un accident. Les concessionnaires les inspecteront et pourront les réinstaller correctement le cas échéant.