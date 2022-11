(New York) Le constructeur automobile Stellantis a appelé jeudi les propriétaires de 276 000 véhicules aux États-Unis à arrêter immédiatement de les conduire s’ils n’ont pas encore participé aux larges rappels liés aux coussins gonflables défectueux de Takata, après trois accidents mortels ces derniers mois.

Agence France-Presse

« Plus ces véhicules restent longtemps non réparés, plus le risque de rupture du coussin gonflable est grand en cas d’accident », explique le groupe franco-italo-américain Stellantis, dans un message publié sur son site en soulignant que le remplacement est gratuit.

Les véhicules concernés, des familiales Dodge Magnum, des coupés Dodge Challenger ainsi que des berlines Dodge Charger et Chrysler 300, années 2005-2010, ont fait l’objet de deux rappels après la découverte de défauts sur les coussins gonflables fabriqués par Takata.

Mais environ 20 % des propriétaires n’ont pas encore procédé aux réparations nécessaires.

Une enquête réalisée en 2017 par l’Université du Michigan citait trois principales raisons pour lesquelles les consommateurs ignorent les rappels : la crainte qu’un concessionnaire essaie de vendre plus de réparations, la difficulté à abandonner son véhicule pour une réparation, et l’idée que l’attente pour le faire réparer est trop longue.

Le remplacement du coussin gonflable prend moins d’une heure, assure Stellantis.

Sa filiale aux États-Unis, FCA, a envoyé aux propriétaires des voitures concernées des lettres, des courriels, des textos, les a appelés et est même parfois allée à leur domicile.

Stellantis dit avoir été mis au courant au cours des sept derniers mois de deux accidents mortels où il a été confirmé que le coussin d’air s’est déchiré et d’une potentielle rupture du coussin gonflable dans un troisième accident mortel.

Le défaut constaté sur les coussins gonflables Takata, susceptibles d’exploser en projetant des fragments de métal, avait été mis au jour par les autorités américaines en 2014, causant d’importantes campagnes de rappels. Le groupe japonais a depuis fait faillite.