Des campagnes de rappel chez Honda, Hyundai et Toyota

Les constructeurs Honda, Hyundai et Toyota ont lancé trois campagnes de rappel distinctes pour corriger divers problèmes d’ordre mécanique ou de sécurité touchant des modèles.

Charles René La Presse

Du côté de Honda, ce sont 31 862 camionnettes Ridgeline de première génération (années-modèles 2006 à 2014) qui devront être inspectées en lien avec un problème de corrosion pouvant endommager le réservoir d’essence. Des points d’ancrage dudit réservoir, placés sur le sous-châssis arrière, pourraient se détacher en raison de la rouille et ainsi le larguer, ce qui peut provoquer une série de conséquences plutôt fâcheuses. On précise que le sous-châssis peut également se séparer du châssis en tant que tel. En fonction du niveau de corrosion, Honda s’engage à corriger le problème, voire à racheter les véhicules qui n’ont pas réussi l’inspection.

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Les Hyundai Venue 2022 sont victimes d’une défectuosité des prétendeurs de ceintures de sécurité.

Chez Hyundai, 27 316 multisegments Venue (années-modèles 2020 à 2022) devront faire un arrêt chez le concessionnaire pour une défectuosité des prétendeurs de ceintures de sécurité. Ceux-ci pourraient exploser en cas d’accident, provoquant des blessures aux passagers avant et au conducteur en raison des éclats métalliques. Hyundai installera des capuchons de protection sur les Venue rappelés.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Sur les Toyota Tundra 2022, des écrous fixant les arbres du pont arrière peuvent se desserrer et tomber.

Finalement, les propriétaires de 5182 camionnettes Toyota Tundra 2022 fraîchement sorties de l’usine d’assemblage devront aussi prendre rendez-vous avec leur concessionnaire. Des écrous fixant les arbres du pont arrière peuvent se desserrer et tomber. Des symptômes de vibration et des fuites d’huile peuvent indiquer ce problème. Cela peut évidemment provoquer une perte de puissance ou de maîtrise. Les techniciens resserreront les écrous et évalueront les dommages qui ont possiblement été provoqués par cette défectuosité pour remplacer les pièces nécessaires.