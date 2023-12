Performances

Moteur

V6 DACT 3 L turbo hybride (E-Hybrid) : 463 ch/479 lb-pi de couple

V6 DACT 3 L turbo hybride (S E-Hybrid) : 512 ch/553 lb-pi de couple

V8 DACT 4 L turbo hybride (Turbo E-Hybrid) : 729 ch/700 lb-pi de couple

Performances

Poids à vide : de 2050 kg à 2425 kg

Accélération (0-100 km/h) : 4,6 s (S E-Hybrid), 3,7 s (Turbo E-Hybrid)

Capacité de remorquage : 3493 kg

Boîte de vitesses

De série : automatique à 8 rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : rouage intégral

Réservoir et essence

Pneus

255/55 ZR 20

295/45 ZR 20 (série)

Capacité du réservoir et essence recommandée

75 L

Super

Consommation et autonomie

10,9 L/100 km (E-Hybrid)

78 km d’autonomie électrique (norme WLTP)

Dimensions

Empattement : 2895 mm

Longueur : 4930 mm

Hauteur : 1678 mm

Largeur : 2194 mm (rétroviseurs extérieurs inclus)

L’hybride en héritage

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE AG Porsche 918 Spyder

Produite au coût unitaire de 845 000 $ US, la 918 Spyder n’avait ni moquette ni porte-gobelets. Sa colonne de direction refusait de s’incliner, tout comme les dossiers de ses sièges, d’ailleurs. En revanche, sa mécanique hybride rechargeable préfigure aujourd’hui celle qui anime le Cayenne. Pour mémoire, la 918 Spyder, c’était trois moteurs, dont deux alimentés à l’électricité. Cette Porsche pouvait aisément atteindre 150 km/h sans consommer la moindre goutte de carburant, et ce, sur une distance pouvant varier entre 16 et 30 km.

Suite logique

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE AG Porsche Panamera

Révélée il y a quelques jours seulement, la troisième génération de la Panamera bénéficie des mêmes motorisations hybrides que le Cayenne. En raison de son profil plus aérodynamique, la berline prétend avoir une autonomie électrique supérieure (91 km) selon la norme WLTP. Les premières livraisons de la Panamera nouvelle devraient commencer, tout comme celles des Cayenne E-Hybrid, au cours de l’été 2024.

Un critique fidèle

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE AG Porsche Cayenne E-Hybrid 2019

« Nous avons un Cayenne E-Hybrid (hybride rechargeable) 2019 (génération 9Y0) et nous l’aimons énormément. C’est notre deuxième Cayenne – il remplace un 2014 Cayenne Diesel (génération 958). Nous sommes sur une liste d’attente de confirmation pour un Cayenne S E-Hybrid 2024, mais les dates de livraison ne sont pas confirmées pour le Canada. Nous aimons le design, le confort (suspension à l’air obligatoire), la tenue de route, le plaisir de conduire et la finition intérieure. Notre autonomie est 100 % électrique jusqu’ici : 35-40 km l’été et 20-25 km l’hiver. Cela étant dit, 60 % de notre kilométrage depuis 2019 s’est fait en mode électrique. Capacité de remorquage de 3500 kg : impressionnant ! Le service du concessionnaire est impeccable. Nous aimons le système d’infodivertissement PCM très intuitif et rapide, mais l’interface Apple CarPlay n’occupe que les deux tiers de l’écran d’infodivertissement. L’application My Porsche n’a été rien de moins qu’une catastrophe technologique pour les trois premières années. Notre plus grande frustration : mystère complet et manque de communication de Porsche Canada pour la livraison en 2019, un enjeu qui se répète pour le modèle 2024. »

Marc R. L.