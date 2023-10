Performances

Moteur

L4 DACT 2 L atmosphérique

Puissance : 147 ch à 6200 tr/min

Couple : 132 lb-pi à 4500 tr/min

L4 DACT 1,6 L turbocompressé

Puissance : 190 ch à 6000 tr/min

Couple : 195 lb-pi entre 1700 et 4500 tr/min

Poids : de 1363 kg (Essential FWD) à 1590 kg (N-Line Ultimate)

Accélération (0-100 km/h) : 7,6 s (N-Line)

Capacité de remorquage : non recommandé

Boîte de vitesses

De série : automatique CVT (moteur 2 L), automatique à huit rapports (N-Line)

Optionnelle : aucune

Modes d’entraînement : traction ou rouage intégral

Réservoir et essence

Pneus

215/60R17 (Essential)

215/55R18 (Preferred)

235/45R19 (N-Line)

Capacité du réservoir et essence recommandée

47 L (moteur 2 L), 50 L (moteur 1,6 L)

Ordinaire

Consommation

9,6 L/100 km (moteur 1,6 L)

Dimensions

Empattement : 2660 mm

Longueur : 4385 mm 1

Hauteur : 1615 mm 2

Largeur : 1825 mm3 1. Versions équipées du moteur 2 L : 4350 mm 2. Versions équipées du moteur 2 L : 1610 mm 3. Rétroviseurs extérieurs rabattus

Les premiers bénéficiaires

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI La version électrifiée du Kona en Amérique aura une batterie de 65,4 kWh.

La version entièrement électrifiée du Kona de deuxième génération quadrille déjà les routes européennes. Cette déclinaison « zéro émission » représente là-bas 40 % des ventes de Kona. Voilà qui explique pourquoi Hyundai a privilégié le Vieux Continent avant le Nouveau Monde. De l’autre côté de l’Atlantique, la version électrifiée offre le choix entre deux batteries (48,4 kWh ou 65,4 kWh). Chez nous, seule la plus puissante sera offerte pour alimenter un moteur électrique produisant 201 ch et 188 lb-pi de couple. L’autonomie sera vraisemblablement semblable (environ 418 km) à celle de la génération précédente. Le prix de vente de cette version électrifiée n’a pas été communiqué, mais les premières livraisons débuteront au début de l’année prochaine.

Électrique c. thermique

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Le Kona EV dispose d’un rangement sous le capot pour accueillir notamment les câbles de recharge.

Comme son prédécesseur, le Kona EV entraînera uniquement ses roues avant. Par rapport aux versions dotées d’un moteur thermique, le Kona EV dispose d’un rangement sous le capot pour accueillir notamment les câbles de recharge (notre photo). Il a aussi l’avantage d’avoir un plancher complètement plat (les versions thermiques ont une vilaine bosse au centre), mais juché plus haut en raison de la présence de batteries au « sous-sol ». Cette configuration a un impact sur le dégagement pour la tête (lequel demeure largement suffisant) et complique un peu la recherche d’une bonne (et naturelle) position de conduite.