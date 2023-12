Hyundai Une Elantra N plus affûtée pour 2024

Considérée comme l’une des compactes sportives les plus compétentes et pétillantes du moment, la Hyundai Elantra N s’est forgé depuis 2021 une réputation fort enviable dans un segment où les Allemands et les Japonais régnaient quasi sans partage. Pour 2024, la sud-coréenne se concentre sur ses fondamentaux pour poursuivre sa lancée.