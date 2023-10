Essai routier

Ford Escape hybride : un pionnier méconnu

Quel a été le premier VUS hybride à voir le jour ? Par automatisme, on serait tenté de répondre le Toyota RAV4 tant l’identité du constructeur japonais a été en grande partie construite autour de cette technologie. Or, il n’en est rien. C’est plutôt le Ford Escape qui a fait figure de pionnier hybride dans son segment lors de son introduction, en août 2004. Dix-neuf ans plus tard, le VUS compact poursuit son chemin avec une approche semblable, mais dans un contexte qui ne pourrait être plus différent.