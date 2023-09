Comme quoi il n’y a pas que les VUS dans la vie, la berline intermédiaire CT5 de Cadillac a fait sa première sortie publique la semaine dernière. Cette légère mise à jour intervient alors que le modèle a le vent dans les voiles, accumulant des ventes record dans plusieurs marchés mondiaux, dont les États-Unis et la Chine.

L’essentiel du travail s’est concentré sur l’aspect esthétique de l’objet. Les phares présentant toujours des diodes en cascade ont été redessinés, la calandre a été élargie et le bouclier présente un peu plus de texture. La livrée Sport s’inspire quant à elle de la CT5-V Blackwing avec une calandre en treillis.

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC Vue latérale de la Cadillac CT5 Sport 2025

L’habitacle n’est pas en reste avec l’intégration de la dernière version du système multimédia du constructeur. À l’instar du Lyriq, celui-ci s’étale sur un grand écran tactile en trapèze de 33 po offrant une définition de 9K.

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC L’habitacle de la Cadillac CT5 Sport 2025

Sur le plan mécanique, les deux mêmes moteurs sont proposés, soit un quatre-cylindres de 2 L (237 ch) et un V6 biturbo de 3 L (335 ch). Comme c’est le cas actuellement, l’acheteur pourra choisir entre une configuration à propulsion ou à rouage intégral. Cadillac précise que les versions CT5-V et CT5-V Blackwing reviendront et seront dévoilées ultérieurement. La production de la Cadillac CT5 s’amorcera au printemps 2024.