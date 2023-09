Alfa Romeo

La 33 Stradale fait renouer la marque avec son glorieux passé

Pour de nombreux amateurs de design italien, l’Alfa Romeo 33 Stradale est l’une des plus belles voitures qui ait jamais vu le jour, un objet qui marie art et ingénierie avec une symbiose d’une rare éloquence. Elle a été produite à seulement 18 exemplaires de 1967 à 1969, dont certains ont servi de base pour des bolides de course. Cinquante-six ans après son avènement, Alfa Romeo annonce son retour de manière plutôt spectaculaire.