Quelques mois après avoir annoncé des baisses de prix pour son Mustang Mach-E, Ford rapplique en retranchant des milliers de dollars aux prix des diverses versions de sa camionnette électrique F-150 Lightning.

Charles René La Presse

La marque à l’ovale bleu cible résolument les entreprises et entrepreneurs avec cette stratégie de prix en diminuant de 15 000 $ la facture de la livrée Pro destinée à ces derniers pour un prix de départ de 59 000 $ avant l’application des frais de transport et de préparation. Les déclinaisons XLT dotées des deux types de batteries de 98 kWh ou 131 kWh voient quant à elle la facture baisser de 10 000 $ pour permettre un prix d’entrée de 69 000 $. Leur autonomie estimée se situe à respectivement 386 km et 515 km.

Finalement, les F-150 Lightning Lariat dotés de la batterie de plus faible capacité diminuent leur prix de 10 000 $, alors que la variante Lariat à autonomie prolongée voit sa facture baisser de 9000 $. La livrée cossue Platinum affiche une diminution plus modeste de 6000 $ pour un prix de départ de 115 000 $.

Ces ajustements sont attribuables, selon Ford, à la diminution des coûts des matières premières ainsi qu’à des améliorations dans le processus d’assemblage du modèle. Le constructeur vise d’ailleurs une cadence de production de 150 000 exemplaires annuellement dès octobre prochain. On affirme que les délais de livraison seront également diminués à partir de ce mois. Ford veut ainsi regagner le terrain perdu en raison de l’arrêt de production du modèle en février qui s’est étiré sur quelques semaines à cause de problèmes liés aux batteries.

Avec l’adoption récemment annoncée du port NACS de Tesla, Ford espère aussi pouvoir diminuer les réserves de sa clientèle potentielle en donnant accès à sa camionnette à un réseau de bornes élargi dans toute l’Amérique du Nord.