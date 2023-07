Aston Martin

La Valour célèbre les 110 ans de la marque avec nostalgie

Quelques mois après la naissance du coupé de grand tourisme DB12, Aston Martin s’offre un autre cadeau d’anniversaire dont le tirage limité et les caractéristiques susciteront assurément la convoitise de nombre de – riches – clients. La Valour, un autre coupé à moteur avant dans la plus pure tradition du registre, s’approprie l’ADN d’Aston Martin dans un « au revoir » nostalgique à une époque où la boîte manuelle et le V12 régnaient.