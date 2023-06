Depuis la naissance de l’Audi R8 en 2007, les Lamborghini Gallardo et par la suite Huracán ont toujours fait usage d’une plateforme commune avec celle-ci pour diminuer leurs coûts de développement. Cet état des choses est appelé à changer alors que la marque italienne profite d’une excellente santé financière.

En entrevue au site web spécialisé The Drive, le directeur de la région Asie-Pacifique de Lamborghini, Francesco Scardaoni, a confirmé que la successeure de la Huracán aura son propre châssis développé à l’interne. « C’est plus difficile, cela nécessite des investissements plus importants [...] concède Scardaoni, mais l’entreprise établit des records, trimestre après trimestre, année après année, en matière de résultats financiers, ce qui nous permet d’investir des sommes considérables. » La popularité du VUS Urus, qui s’est écoulé l’année dernière à 5367 exemplaires dans le monde, explique en partie cette vigueur du constructeur de grand luxe qui a vendu un total de 9233 véhicules en 2022.

Alors que la R8 achèvera sa production cette année, cette déclaration suggère que sa successeure pourrait logiquement être offerte uniquement avec une motorisation électrique, comme certains médias l’ont déjà avancé. Le modèle qui remplacera la Huracán en 2024 devrait pour sa part abandonner son charismatique V10 pour un V8 biturbo hybride, d’après d’autres rumeurs persistantes. Chose certaine, l’identité de ces deux supervoitures changera à tout jamais pour mieux s’adapter à la nouvelle donne.