Le constructeur japonais Honda a eu une idée passablement originale et surtout très déjantée pour tester une mécanique et promouvoir à la fois l’un de ses modèles les plus populaires ainsi que son programme de course IndyCar. Les ingénieurs ont marié le groupe propulseur du championnat américain de monoplaces à un placide Honda CR-V. Un banc d’essai improbable et fort captivant.

Charles René La Presse

De l’aveu de Honda, le projet a pour objet de tester le nouveau système hybride qui fera ses débuts la saison prochaine en IndyCar. Le cœur de ce CR-V Hybrid Racer — c’est son nom au complet — est donc un V6 de 2,2 L biturbo soutenu par un moteur électrique alimenté en énergie par un supercondensateur.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Puissance totale de ce Honda CR-V Hybrid Racer : 800 ch

Cette technologie permet essentiellement d’emmagasiner rapidement de l’énergie en quantité limitée et de la libérer tout aussi rapidement. Puissance totale : 800 ch, soit près de 600 ch de plus que la livrée la plus puissante de série du VUS. Lamborghini avait inauguré cette approche technique en 2019 pour un véhicule de production avec sa Sián, une supervoiture à moteur V12 produite à seulement 63 exemplaires.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA L’habitacle du Honda CR-V Hybrid Racer est beaucoup plus spartiate que celui d’un modèle de production.

Un CR-V… ou presque

Ce CR-V Hybrid Racer a évidemment un lien technique plutôt ténu avec le modèle que vous pourriez acheter chez le concessionnaire le plus près. De la ceinture de caisse jusqu’au toit, le bolide emploie des pièces d’acier ainsi que les glaces et pare-brise du CR-V de sixième génération. C’est en bas que l’œuvre rappelle ses liens étroits avec la course automobile. Son exubérant traitement aérodynamique fait de composite carbone l’expose et derrière l’enveloppe, on retrouve un châssis tubulaire de course. À l’avant, une suspension d’Acura NSX GT-3 assure l’encadrement des mouvements, alors qu’à l’arrière, c’est carrément une suspension d’IndyCar qui effectue le travail.

Pour les curieux, cet improbable métissage fera des apparitions à diverses épreuves du championnat IndyCar pendant toute la durée de la saison.