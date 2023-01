Lorsqu’on a les Acura RDX, Alfa Romeo Stelvio et BMW X3 comme rivaux, ce n’est pas rien. Voyons voir leurs particularités.

Acura RDX

Prix : à partir de 49 406 $

Pas aussi dynamique que le Macan, mais plus spacieux, mieux équipé et financièrement plus accessible, le RDX mérite considération. Surtout dans sa déclinaison A-Spec. Plus fonctionnel que le Macan, le RDX n’est cependant pas aussi raffiné, pas aussi rapide, ni aussi homogène. En outre, le RDX conserve toujours un clavier tactile nerveux sur lequel on navigue difficilement sur l’écran central.

Alfa Romeo Stelvio

Prix : à partir de 59 190 $

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS L’Alfa Romeo Stelvio fait preuve d’une incroyable agilité et d’un fort tempérament.

De tous les concurrents du Macan T, le Stelvio est sans doute le plus caractériel du groupe. Le Stelvio fait preuve d’une incroyable agilité et d’un fort tempérament grâce à une direction plus rapide encore que celle du Porsche. Son moteur quatre cylindres apparaît aussi plus véloce que celui du Macan et l’on regrettera seulement la présence d’une boîte automatique conventionnelle qui hache plus sèchement ses rapports. On lui reprochera également l’absence de confort de ses éléments suspenseurs et sa valeur résiduelle encore trop peu élevée.

BMW X3

Prix : à partir de 55 200 $

PHOTO FOURNIE PAR BMW Le BMW X3 ne se révèle pas aussi homogène que son rival, le Macan.

Moins puissant, mais presque aussi rapide, le X3 ne se révèle pas aussi homogène que son rival de Stuttgart sur le plan dynamique. Pour plus d’émotion, le consommateur doit se tourner vers les versions mues par le moteur six cylindres, plus coûteuses et plus énergivores. Sans être aussi rigide que celle du Stelvio, la suspension se révèle tout de même plus sèche que celle du Macan. Le moteur BMW offre un velouté supérieur à celui du Macan.