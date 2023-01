Le créneau des VUS électriques a vraiment le vent dans les voiles. Le Mercedes EQS VUS a à se battre contre l’Audi Q8 e-tron, le BMW iX et le Model X de Tesla.

Audi Q8 e-tron

Prix : à partir de 95 000 $ (estimation)

Certaines marques profitent de la transition électrique pour jouer à l’excès la carte de l’innovation. C’est le cas de Tesla, de BMW et, dans une moindre mesure, de Mercedes. Audi emprunte un chemin différent. Le Q8 e-tron cherche plutôt à accompagner, voire à rassurer son propriétaire. Celui-ci ne sera nullement dérouté à son volant et n’aura pas à tâtonner bien longtemps pour repérer les commandes. Plus prudente dans son approche, la firme aux anneaux propose néanmoins des avancées techniques sophistiquées (elle a été l’une des pionnières de son segment) et maîtrisées. Pour l’heure, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) n’a pas communiqué le résultat de ses tests, donc impossible d’établir un comparatif direct. Qu’à cela ne tienne, le Q8 e-tron offre un agrément de conduite supérieur à celui de la Mercedes.

BMW iX

Prix : à partir de 82 825 $

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW iX

Tout comme l’Audi Q8 e-tron, le BMW iX n’est pas un concurrent direct de l’EQS VUS. Toutefois, pour peu que la configuration sept places et la capacité de remorquage ne figurent pas parmi vos critères, les deux véhicules possèdent des attributs assez semblables. Surtout lorsque l’iX se décline dans sa livrée M60. Plus puissant que le Mercedes, le BMW accélère plus fort, mais procure une autonomie légèrement inférieure selon les tests menés par l’EPA. Proposé à partir de 129 502 $, le BMW offre un tempérament beaucoup plus sportif que le Mercedes, mais au prix d’une suspension très ferme.

Tesla Model X

Prix : à partir de 156 000 $

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model X

Le Model X figurait assurément dans le cahier des charges de Mercedes au moment de définir l’EQS VUS. Hormis les portières arrière à ouverture verticale dite « falcon wings » (« ailes de faucon »), le Model X semble, en apparence, plus minimaliste que l’offre de Mercedes, mais il n’en est rien. En optant par exemple pour la déclinaison Plaid, le Model X fait littéralement des ronds de poussière autour de l’EQS VUS. Aussi bien au chapitre des accélérations (0-100 km/h : 2,6 s) que de l’autonomie de plus de 500 km (selon l’EPA). En revanche, le Model X n’offre pas une présentation aussi valorisante que Mercedes qui, elle, ne peine pas à justifier son prix.