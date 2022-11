Après des mois d’attente, Volvo a levé le voile sur un modèle accompagné d’un vent d’optimisme pour un constructeur dont la gamme peine à évoluer au rythme d’une concurrence mieux nantie. Voici donc l’EX90, qui, comme son nom l’indique, devient le pendant électrique du VUS intermédiaire XC90.

Charles René La Presse

Les parallèles stylistiques entre les deux modèles sont ainsi indéniables, mais la calandre scellée et les optiques en marteaux exposent des différences notables dans le traitement. Les feux arrière ne cascadent plus entièrement le long des piliers et ailes arrière, une cassure avec les derniers designs de VUS et familiales du constructeur.

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Les feux arrière ne cascadent plus entièrement le long des piliers et ailes arrière, une cassure avec les derniers designs du constructeur.

L’exposé technique de l’EX90 demeure pour le moment limité. On sait qu’il est construit sur une nouvelle plateforme et qu’il sera proposé dès le début de 2024 en version à deux moteurs produisant ensemble un total de 496 ch. L’autonomie estimée se situe à 480 km, puisés à même une batterie de 111 kWh. La recharge ultrarapide permet quant à elle de grimper de 10 à 80 % en 30 minutes, à une puissance maximale de recharge de 250 kW.

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO L’habitacle du Volvo EX90

Comme pour toute Volvo qui se respecte, l’accent est aussi mis sur la sécurité. L’EX90 sera pourvu d’un bouclier de sécurité dernier cri développé avec l’entreprise NVIDIA et composé d’une caméra, de radars et de la détection de distance par laser. Ce système ouvre la voie à la possibilité d’incorporer la conduite autonome au VUS, précise Volvo. Nous aurons vraisemblablement plus de détails au sujet de ce nouveau venu au courant des prochains mois.