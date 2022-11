La Nissan Z prend de l’âge. Face à la Ford Mustang, à la Subaru BRZ et à la Toyota Supra, elle doit utiliser tous ses attraits pour séduire la clientèle.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Ford Mustang

Prix : à partir de 32 295 $ (2022)

La carrosserie de la Z est à peine sèche que Ford titille déjà les amateurs de sportives avec sa future Mustang. Celle-ci, promise pour l’été prochain, pourrait potentiellement troubler certains futurs propriétaires de Z. Tout comme cette dernière, la Mustang remet au goût du jour certains éléments de style du passé (le haut de la calandre par exemple). Et tout comme la Nissan, cette Ford rassemble et invite connaisseurs et néophytes à faire partager leurs impressions, à comparer leurs appréciations et à échanger des souvenirs. Aujourd’hui, les autos qui peuvent en dire autant sont rares.

Subaru BRZ

Prix : à partir de 32 708 $

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru BRZ

Non, la Subaru BRZ (cela vaut aussi pour sa cousine la Toyota GR86) ne boxe pas dans la même catégorie. Cependant, si vous avez la nostalgie de la première Z (la 240Z), la BRZ ne manquera pas de vous séduire par ses dimensions plus compactes, son équilibre et son prix. Et les performances ? Rien à voir avec la Z, mais le plaisir ici se trouve ailleurs. À commencer par une direction dégourdie, une boîte manuelle bien étagée et une suspension (ferme) correctement calibrée pour avaler les virages. En prime, elle coûte moins cher à l’achat et à la pompe.

Toyota Supra

Prix : à partir de 57 170 $

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Supra

La question fait débat : Z ou Supra ? À condition de résister aux appâts des déclinaisons les plus coûteuses, la Z représente un achat plus rationnel et plus authentique (la Supra masque difficilement sa filiation avec la BMW Z4). Et à plus forte raison encore si, pour économiser quelques milliers de dollars, votre choix s’arrêtait sur la Supra mue par le moteur quatre cylindres. Plus coûteuse, la Toyota offre cependant un toucher de route plus raffiné, une plus grande aisance dans les courbes serrées et des performances pures (accélération et reprises) plus costaudes.