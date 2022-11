La Subaru Outback s’est forgé une solide réputation dans le créneau du rouage intégral. L’Audi A4 Allroad, la Volvo V60 Cross Country et même son cousin, le Subaru Forester, aussi.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Audi A4 Allroad

Prix : à partir de 52 300 $

Sans jeu de mots, l’Audi A4 Allroad se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. On sait en effet déjà que la présente mouture de l’A4 fera l’objet d’une refonte complète d’ici quelques mois. Cela dit, dans sa forme actuelle, l’Allroad a encore beaucoup à offrir. Par rapport à une Outback Premier XT, l’Allroad offre une expérience plus raffinée (conduite et présentation), une garantie plus généreuse et une tenue de route plus dynamique. En contrepartie, l’allemande est moins spacieuse (passagers et bagages) et offre un rapport prix/accessoires moins concurrentiel que celui de la japonaise.

Subaru Forester

Prix : à partir de 31 608 $

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Forester

Les amateurs de l’Outback ne considèrent sans doute pas le Forester comme un concurrent naturel. Pourtant, ces deux véhicules partagent la même architecture, le même groupe propulseur de base et sensiblement les mêmes avancées en matière de sécurité. Et, en dépit de ses dimensions plus généreuses (empattement, largeur), l’Outback n’est guère plus spacieuse que le Forester. Et ce dernier est vendu à meilleur prix. On opte pour le Forester alors ? Non, si vous recherchez un coffre plus fonctionnel et un toucher de route plus moelleux.

Volvo V60 Cross Country

Prix : à partir de 56 429 $

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo V60 Cross Country

Aussi attrayante soit-elle, la V60 Cross Country ne parvient pas à justifier la somme qu’elle commande. Elle se révèle une routière plus apaisante à conduire, plus agile – quoique son diamètre de braquage soit aussi grand que celui d’un camion – et offre un meilleur ressenti que celui de l’Outback. Tout comme cette dernière, on aurait souhaité que sa direction procure plus de sensations, et que son moteur affiche un peu plus de tonus à la mouvoir. En revanche, toutes catégories de véhicules confondues, difficile de trouver des sièges aussi confortables que ceux de cette familiale. Généreusement rembourrés, ils offrent un bon maintien et permettent surtout de parcourir des centaines de kilomètres sans se fatiguer.