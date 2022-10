La Volkswagen Jetta est certes une icône allemande. Mais une sud-coréenne, la Kia Forte, et deux japonaises, les Nissan Sentra et Toyota Corolla, se sont aussi bien établies.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Kia Forte

Prix : à partir de 20 395 $ (2023)

Renouvelée l’année dernière, la Forte de Kia plaît beaucoup en raison de ses tarifs concurrentiels, de sa longue liste de caractéristiques de série et de sa garantie de base rassurante (5 ans/100 000 km). Par rapport à la Jetta, la Forte permet de bénéficier d’une mécanique plus véloce (1,6 L suralimenté), mais celle-ci n’est offerte que sur les déclinaisons les plus coûteuses. Le moteur de 2 L de série consomme plus et ne se révèle pas aussi prompt que le 1,5 L de Volkswagen. Tout comme ses rivales japonaises, la Kia fait également appel à une boîte à variation continue (CVT) au rendement parfois brouillon par rapport à la boîte « traditionnelle » de la Jetta.

Nissan Sentra

Prix : à partir de 20 098 $ (2022)

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Nissan Sentra

Cette huitième génération aussi à l’aise en piste (Coupe Sentra) que sur la route n’a pas le succès qu’elle mérite. Celle-ci est nettement plus raffinée et agréable que la mouture qu’elle remplace, cette Nissan propose un habitacle presque aussi spacieux que celui de la Jetta, diront les passagers qui occuperont la banquette arrière. Le moteur atmosphérique de la Nissan livre sensiblement les mêmes performances (pures) que celui de la Volkswagen, mais ne se révèle cependant pas aussi économique. Le guidage de la boîte manuelle surpasse celui de l’allemande, mais dans le cas de l’automatique, on préfère celle de la Volkswagen à la CVT proposée par Nissan. Autre point à considérer à l’avantage de la Sentra, tous les dispositifs actifs de sécurité se retrouvent de série sur l’ensemble de la gamme.

Toyota Corolla

Prix : à partir de 19 150 $

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Corolla

La Corolla n’a pas besoin de présentations et demeure une valeur sûre sur le marché de la compacte. Sa fiabilité, sa valeur marchande à la revente et sa robustesse ont longtemps fait oublier la mollesse de son comportement, l’apathie de sa mécanique ou la monotonie de ses lignes. La génération actuelle, tout en préservant ses qualités intrinsèques, se révèle plus agréable à conduire, certes (à l’exception de la version de base avec son moteur 1,8 L), mais la Jetta fait mieux à ce chapitre. L’allemande se révèle en outre plus spacieuse, plus économique à la pompe que les Corolla, à l’exception de la déclinaison hybride. Tout comme pour la Sentra, on aime la boîte manuelle de la Corolla, mais beaucoup moins l’automatique (CVT) avec ses rapports artificiels.