Symbole d’une extravagance résolument américaine dont l’éclat jailli moins qu’auparavant, la Chrysler 300 est à la croisée des chemins. La grosse berline, qui évolue dans l’ombre de la Dodge Charger depuis plusieurs années, pourrait se voir électrifiée. Afin de marquer sa fin de vie sous sa forme actuelle prévue en 2023, Chrysler a choisi d’orchestrer une chute de rideau plutôt tonitruante.

Charles René La Presse

Pour l’année-modèle 2023, la berline revient avec l’appellation 300C. Ceci sert à la fois à souligner son 70e anniversaire et donner un prétexte pour implanter un V8 de 6,4 L boulonné dans son long museau. La formule est connue. La version SRT de la 300 d’année-modèle 2014 avait écrit la dernière page de cette lignée de performance avec ce même moteur. Il n’y a donc rien de novateur ici.

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS La Chrysler 300C 2023

Avec 485 ch et 475 lb-pi de couple, cette 300 sera la plus puissante jamais offerte. À l’instar de la Dodge Charger Scat Pack avec laquelle elle partage l’essentiel de ses composants, elle reçoit l’apport d’une transmission à huit rapports ZF, l’amortissement adaptatif et un échappement actif. Un freinage plus puissant et endurant est assuré par de gros étriers Brembo à quatre pistons à l'avant.

La Chrysler 300C sera une bête plutôt rare sur nos routes. La maison-mère Stellantis prévoit en proposer seulement 200 exemplaires, contre 2000 pour le marché américain. Son prix n’a pas encore été communiqué.