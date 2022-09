Les voitures américaines qui ont joui d’un si grand temps sur scène en plus de marquer autant l’imaginaire culturel sont rares. Par son accessibilité, mais aussi par sa capacité à capter l’attention d’un large auditoire, la Mustang est encore et toujours un incontournable dans l’univers de l’automobile sportive. En préparation de son 60e anniversaire, qui sera célébré en avril 2024, elle s'est dévoilée mercredi soir, plus techno que jamais, non sans jeter un coup d’œil à son passé en conservant son V8.

Charles René La Presse

Certes, sur le plan esthétique, cette nouvelle Mustang de septième génération table sur les bases de la cuvée précédente en se présentant sous un regard plus hargneux aux moyens d’angles ajoutés à l’avant. C’est probablement à ce jour la Mustang qui se rapproche le plus des muscle cars dans son exercice stylistique. On reconnaît également dans la rondeur des ailes arrière et la ligne de toit des ressemblances avec la Chevrolet Camaro.

PHOTO FOURNIE PAR FORD La Ford Mustang 2024

En terrains connus sous le capot

On décèle donc une forme évolutive à cette Mustang, elle qui reprend essentiellement les mêmes mécaniques que sa devancière, malgré des rumeurs pointant vers une livrée hybride.

PHOTO FOURNIE PAR FORD La Ford Mustang 2024 en version GT

En entrée, ce sera au quatre-cylindres turbocompressé de 2,3 L de briller avec seulement l’apport d’une boîte automatique à 10 rapports. La manuelle survit quant à elle en guidant le V8 de 5 L, toujours avec la possibilité de synchroniser le régime en rétrogradation. Ce moteur peut être aussi évidemment couplé avec la transmission automatique. Ford n’a pour le moment rien dévoilé sur le plan technique, mais assure que le V8 sera le plus puissant 5 L jamais produit. Il pourrait donc tutoyer les 500 ch.

Une version pour amateurs de circuits fermés

PHOTO FOURNIE PAR FORD La Ford Mustang Mustang 2024 en version Dark Horse

En parallèle, Ford lancera une nouvelle version Dark Horse, qui reprend essentiellement où laisse la Mach 1. Elle fera le pont avec la GT et les explosives Shelby au moyen d’un V8 de 5 L retravaillé dont la puissance est portée autour des 500 ch, au moyen entre autres de bielles empruntées à l’actuelle Shelby GT500.

Les améliorations au châssis sont vastes, des amortisseurs dotés de ressorts plus fermes, en passant par des barres antiroulis plus costaudes et de nombreuses pièces responsables d’améliorer le refroidissement. Cette livrée reçoit également la boîte manuelle Tremec à six rapports, contrairement à la GT qui emploiera toujours la Getrag, un peu controversée dans le cercle des connaisseurs.

Un tableau de bord très numérique

PHOTO FOURNIE PAR FORD L’habitacle de la Mustang 2024 a été complètement révisé.

Néanmoins, la plus grande différence se situe dans l’antre de cette Mustang. Ford a décidé de complètement réformer l’habitacle au moyen d’une juxtaposition de deux écrans, à la fois pour l’instrumentation et la navigation multimédia. Ford veut, par le fait même, capter l’attention d’un auditoire plus jeune.

La Ford Mustang 2023 arrivera chez les concessionnaires autant en version coupé que décapotable au courant de l’été 2023.