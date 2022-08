C’est une petite pièce dans un puzzle qui n’en finit pas de s’assembler. À compter de l’automne, Genesis lance une version électrifiée de sa G80.

Électrique et normale

La Genesis G80 Electrified est une berline électrique normale. Banale, même. Cette absence d’originalité mérite d’être saluée. Car c’est aussi avec des modèles ordinaires que l’automobile électrique s’intégrera dans la vraie vie.

Sur la route, les 5,02 m de la G80 Electrified vont passer inaperçus. Hormis la calandre bouchée, l’absence du clapet d’essence et des échappements, rien ne la distingue visuellement de son équivalent thermique. En fait, ce modèle a été conçu sur une architecture prévue à l’origine pour accueillir une motorisation à combustion interne. Donc, rien à voir avec la plateforme récemment inaugurée par le groupe Hyundai et qu’étrenne la GV60. En conséquence, l’acheteur d’une G80 Electrified devra composer avec une habitabilité moindre par rapport à son vis-à-vis à essence. Il faut bien loger les batteries quelque part, non ? Cela apparaît plutôt frustrant en raison de la taille de cette berline et démontre que seule une architecture vouée à l’électrique permet de tirer pleinement profit de la révolution intérieure que celle-ci entraîne.

Pour la G80 Electrified, on note des seuils de porte plus larges, mais surtout un plancher qui prend de l’altitude, rognant au passage l’espace sous pavillon. Même constat en soulevant le couvercle du coffre. Le volume est plus restreint, mais demeure tout de même tout à fait convenable.

À l’avant, il faut consulter les données du bloc d’instrumentation ou encore naviguer sur l’énorme écran d’infodivertissement pour prendre conscience que cette G80 appartient au Nouveau Monde.

Un indicateur de charge prend le relais de la jauge d’essence alors que la consommation se calcule en kilowattheures et non en litres aux 100 km. Les palettes au volant ne servent pas ici à escalader ou dévaler les rapports de boîte, mais plutôt à varier l’intensité du frein moteur. La G80 Electrified permet la conduite (apaisante) et autorise l’usage d’une seule pédale.

À défaut d’être originale et épurée, la présentation intérieure a le mérite d’offrir, sans frais additionnels, le choix de trois différents coloris. Ça nous change du noir ! L’équipement de série est complet et comporte toutes les petites douceurs pour lesquelles les constructeurs de luxe européens, surtout, facturent à fort prix. Parmi cette pléiade d’accessoires technologiques, on retrouve un assistant pour garer le véhicule dans un espace très serré (le véhicule s’y gare tout seul).

Silence, on roule !

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS La Genesis G80 Electrified

En apparence, l’architecture des G80 se ressemble, mais la version électrifiée comporte tout de même certaines différences. Celle de la G80 Electrified affiche une plus grande rigidité (de l’ordre de 17 %, selon son constructeur) tout en étant plus légère. L’explication réside dans l’intégration d’une plus grande part de composants en aluminium. À cela s’ajoute une suspension spécifique et automatisée veillant à réduire l’impact des (trop nombreux) nids-de-poule qui caractérisent toujours la chaussée québécoise.

Cette berline procure des accélérations instantanées qui peuvent laisser sur place les autres autos au feu vert et permettent de négocier, sans appréhension, les grandes courbes en raison d’une direction qui se révèle plus lourde que précise. Hormis son total silence de fonctionnement, la G80 Electrified surprend par la légère sensation d’inertie ressentie au freinage, imputable en partie à la masse de la voiture (2285 kg, dont 546,2 kg de batteries). Ce surpoids n’altère guère le comportement en usage normal, bien au contraire.

Contrairement aux XC40 et XC40 Recharge de Volvo, par exemple, la transition entre les unités de puissance (de thermique à électrique) se révèle ici un succès. La G80 Electrified s’avère en effet plus plaisante, plus en adéquation avec son statut de berline de luxe et enfin plus économe surtout que son alter ego à essence. En fait, la conduite de la G80 Electrified représente un exercice qui échappe à la banalité. On apprécie le silence de fonctionnement et la fluidité de ses mouvements en dépit du poids (près de 2,5 tonnes) de cette berline sud-coréenne. Tout incite à rouler en souplesse en mettant à profit l’extrême élasticité de ses moteurs électriques. Ces derniers brillent par leur efficacité avec une autonomie acceptable (quelque 450 km d’autonomie) et une consommation étonnamment raisonnable, comparable à celle des autres véhicules (Ioniq 5, Kia EV6 et Genesis GV60) commercialisés par le groupe sud-coréen. La prise de recharge dissimulée derrière la calandre risque néanmoins de poser problème en raison de sa vulnérabilité aux intempéries de l’hiver.

En pratique, on sollicite à peine la pédale de frein — l’inertie des unités de puissance est suffisante — à condition d’anticiper les aléas de la circulation. Et puis, de temps en temps, il n’est pas interdit de s’autoriser un petit plaisir. En accélérant franchement lorsque le feu passe au vert, on laisse tout le monde sur place… Avec leur couple constant, les deux moteurs électriques font instantanément bondir cette Genesis qui, pour l’heure, n’a à vrai dire aucune concurrente à l’horizon.

Genesis G80 Electrified Prix de détail suggéré : Moins de 100 000 $ (estimation)

Autonomie : 454 kilomètres (constructeur)

Visible dans les concessions : Automne 2022 On aime Efficacité étonnante

Finition léchée

Expérience d’achat On aime moins Compromis d’espace intérieur

Comportement empesé

Prise de recharge à l’avant (hiver) Notre verdict Elle préfère les watts

Fiche technique

Moteurs

Électriques à aimants permanents

365 chevaux

516 lb-pi de couple

Performances

Poids : 2285 kg

Accélération (0-100 km/h) : 4,6 secondes

Vitesse de pointe : 240 km/h

Boîte de vitesses

De série : automatique

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : intégral

Pneus

Avant : 245/45R19

Arrière : 275/40R19

Consommation/batterie

18,1 kWh/100 km

Lithium-ion 87,2 kWh

Dimensions

Empattement : 3010 mm

Longueur : 5004 mm

Hauteur : 1471 mm

Largeur : 1925 mm *

* Rétroviseurs extérieurs exclus

Autonomie/recharge

454 kilomètres (constructeur)

Niveau 2 : 7 h 22 min

Options

Portes ouvertes

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS L’étude conceptuelle X Speedium de Genesis

Présente au Concours d’élégance de Pebble Beach la semaine dernière, l’étude conceptuelle X Speedium de Genesis ouvrait pour la première fois ses portières au grand public. Celui-ci a eu l’occasion de découvrir les codes esthétiques de la marque de luxe sud-coréenne : trait net, souci de simplicité et technologie sous-jacente. Maintenant qu’elle est complète, reste à Genesis de dire si cette étude connaîtra prochainement les joies de la production en série.

Distinction

Jamais deux sans trois

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Le Genesis GV70 électrique

La marque de luxe sud-coréenne promet que tous ses nouveaux produits seront, dès 2025, électrifiés. En Amérique du Nord, la GV60 et la G80 Electrified s’ajoutent à la gamme cette année, mais il faut savoir que d’autres véhicules viendront grossir les rangs d’ici peu. Au cours du dernier Festival of Speed de Goodwood, en Angleterre, Genesis soulevait le voile sur une version électrifiée de son utilitaire GV70. Ce dernier sera assemblé à l’usine de Montgomery, en Alabama (États-Unis), et comportera une batterie de 77,4 kWh.