Une berline électrique i4 plus abordable

La marque BMW a levé le voile la semaine dernière sur une livrée encore plus abordable de sa berline compacte électrique i4. Nommée i4 eDrive35, elle veut couper l’herbe sous le pied d’une Tesla Model 3 qui se fait de plus en plus chère.

Charles René La Presse

Avec un prix de départ de 54 990 $, la bavaroise coûte 6400 $ de moins que sa variante la moins chère jusqu’à présent (eDrive40) et est plus accessible de 6990 $ qu’une Tesla Model 3 d’entrée. Si l’on tient compte du fait qu’elle se détaille 51 400 $ US au sud de la frontière, le marché canadien s’en tire réellement gagnant au chapitre du prix.

Pour ce faire, BMW l’offre uniquement en configuration à roues motrices arrière. Son unique moteur produit 281 ch et 295 lb-pi de couple, ce qui permet de boucler un 0-100 km/h aux alentours de 6 s, selon le constructeur. L’autonomie, assurée par une batterie de 70,2 kWh, se situe autour des 418 km, ce qui la rend réellement concurrentielle face à sa rivale américaine.

Côté recharge, elle s’appuie sur une architecture électrique de 400 V pour être compatible avec des bornes pouvant atteindre 180 kW. Cela garantit un temps de recharge de 32 min pour passer de 10 à 80 % sur les bornes rapides ayant cette capacité.

L’i4 eDrive35 est en outre admissible aux pleines subventions provinciale (7000 $) et fédérale (5000 $) soustraites après l’ajout des taxes. Elle sera mise en vente au début de la prochaine année.