Le Chevrolet Colorado 2023 dans les versions Z71, Trail Boss et ZR2

Le Colorado s’offre une refonte complète et des moteurs turbocompressés

Dans le segment des camionnettes intermédiaires, l’évolution des modèles se fait plutôt à pas de tortue. Depuis le milieu des années 2010, la plupart des prétendants se contentent d’améliorations continues sans réellement modifier des ingrédients majeurs de leurs recettes respectives. Un changement de garde attendu s’est toutefois opéré la semaine dernière chez Chevrolet avec le dévoilement de la troisième génération du Colorado. Une refonte totale et turbocompressée.

Charles René La Presse

Établie sur une nouvelle plateforme permettant d’augmenter l’empattement de près de 8 cm et de diminuer la longueur du porte-à-faux avant, la camionnette modernise sa présentation avec des éléments largement inspirés de la dernière cuvée du Silverado. Dans le but d’uniformiser l’ensemble, Chevrolet offrira uniquement un habitacle pleine grandeur et une boîte arrière courte (1,52 m). Cette dernière intègre un petit compartiment dans son panneau en option.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS L’habitacle du Chevrolet Colorado a été grandement rafraîchi pour cette nouvelle génération.

Des modèles apprêtés pour la conduite en terrain crevassé sont évidemment au menu, tendance oblige. La version ZR2, celle qui culmine au sommet des aptitudes hors route du modèle, se voit pourvue d’amortisseurs conçus par l’entreprise ontarienne Multimatic pour négocier avec les terrains accidentés. Des plaques de protection sont ajoutées sous le châssis et les pare-chocs ont été redessinés pour des angles d’approche plus prononcés.

Un seul moteur, trois compositions

Le Colorado 2023 abandonne également ses quatre-cylindres et V6 actuels pour une formule à une mécanique, mais composée de trois différentes manières. C’est le quatre-cylindres turbocompressé inauguré sous le capot du Silverado qui s’acquitte de la tâche. De série, il produit 237 ch (259 lb-pi) et fait équipe avec une transmission à huit rapports révisée, la seule proposée sur toutes les livrées. La version intermédiaire voit sa puissance grimper à 310 ch et 390 lb-pi de couple. Finalement, la variante « High Output » produit la même cavalerie, mais avec 430 lb-pi.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le Chevrolet Colorado ZR2 2023

Les capacités de remorquage varient entre 2722 kg et 3493 kg selon la livrée choisie. C’est semblable à la génération précédente.

La production du Chevrolet Colorado 2023 commencera au début de l’année prochaine. La fourchette de prix sera publiée entre-temps.