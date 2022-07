Le Honda CR-V est depuis des années un acteur majeur dans le segment des VUS compacts. À couteaux tirés avec son rival de toujours, le Toyota RAV4, il a vu sa compétitivité s’émousser quelque peu face à une concurrence plus moderne, qui a en partie adopté l’hybride pour abaisser sa soif. Pour cette sixième génération, dévoilée la semaine dernière, la transition allait de soi.

Charles René La Presse

Cette nouvelle génération ne se résume pas à cet unique fait, vous vous en doutez bien. Adoptant une carrosserie resculptée, le VUS s’approche inévitablement de son grand frère, le Pilot. Les lignes sont plus assumées et anguleuses pour donner un peu plus de caractère à un modèle qui en manquait cruellement. À l’instar de la dernière génération de la Civic, les designers ont reculé les piliers avant pour donner un profil un peu plus sportif. Honda sauvegarde néanmoins les feux arrière épousant à la fois les piliers et les ailes, à la façon de Volvo.

Comme c’est la coutume, le CR-V gonfle parallèlement à l’inflation en augmentant sa longueur de près de 7 cm, un gain en grande partie concentré dans l’empattement (4 cm). Cela assure un peu plus de dégagement pour les jambes à l’arrière, mais le volume de chargement reste essentiellement le même qu’auparavant.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda conserve les feux arrière épousant à la fois les piliers et les ailes, à la façon de Volvo.

Le châssis a fait l’objet d’améliorations. La direction est maintenant à démultiplication variable et l’amortissement a été légèrement raffermi pour une meilleure tenue de route et un confort accru, nous dit-on.

L’hybride et le turbo cohabitent

Comme précisé d’entrée de jeu, la grande nouvelle demeure l’offre d’une mécanique hybride pour la première fois au Canada, un choix indéniablement inspiré du RAV4, qui en fait sa fierté depuis 2016.

Honda a choisi une avenue différente de celle de son rival japonais en employant un lien mécanique entre le groupe propulseur avant et l’essieu arrière. Toyota emploie un moteur électrique indépendant à l’arrière. Pour le CR-V hybride, c’est un quatre-cylindres de 2 L à cycle Atkinson qui s’acquitte de la tâche avec deux moteurs électriques, un alternateur-démarreur et un moteur propulseur. La puissance obtenue se situe à 204 ch et le couple, à 247 lb-pi. Pas un mot pour le moment sur la consommation de carburant estimée. Le constructeur soutient qu’il composera à terme 50 % des ventes du VUS au pays.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA L’habitacle du Honda CR-V 2023 est largement inspiré de celui de la Honda Civic.

La mécanique de série reste un quatre-cylindres turbocompressé de 1,5 L que l’on dit révisé, malgré sa puissance maximale et son couple inchangés (190 ch et 179 lb-pi). On précise que la puissance est obtenue plus longtemps et que son couple intervient plus tôt.

Les premiers Honda CR-V, qui sont assemblés en Ontario pour notre marché, arriveront chez les concessionnaires cet été. Les versions hybrides suivront plus tard cette année. Les prix n’ont pas encore été communiqués.