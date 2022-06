BMW

Alliance avec une jeune entreprise pour tester une batterie promettant 965 km

Au-delà des promesses de recharge ultrarapide, l’autonomie des véhicules électriques est une variable fort importante pour favoriser leur adoption. Voilà pourquoi nombre de constructeurs investissent dans le développement de batteries de plus en plus performantes qui promettent autant de kilomètres en banque, voire plus que les véhicules à moteur thermique. C’est dans cette optique que BMW s’est associé à l’entreprise américaine Our Next Energy (ONE) pour conduire des tests d’autonomie.