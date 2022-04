Quelques mois après le dévoilement du tout premier modèle électrique de l’histoire de Toyota, nommé avec beaucoup d’imagination bZ4X, c’est maintenant au tour de Lexus de se lancer dans l’aventure. La marque de luxe du constructeur japonais a présenté la semaine dernière son RZ 450e, un VUS compact qui reprend les bases du cousin en appliquant une couche de raffinement supplémentaire.

Charles René La Presse

À première vue, ce RZ ne semble visuellement rien partager avec le bZ4X. Pour tasser toute présupposition de badge engineering, ce remaquillage permettant de vendre un même modèle sous plusieurs enseignes, Lexus a voulu cultiver son propre langage stylistique ici.

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Le Lexus RZ 450e 2023 est 14 cm plus long qu’un Lexus NX et comporte des traits obliques fort présents.

Les traits obliques sont ainsi fort présents, ainsi que la calandre en sablier que Lexus adapte depuis des années déjà. Mais, électrique oblige, cette dernière se fait moins insistante visuellement pour assurer une devanture la plus hermétique possible afin d’augmenter l’autonomie. Le véhicule est par ailleurs 14 cm plus long qu’un Lexus NX, un gain en grande partie attribuable à l’empattement plus long.

Rouage intégral et plus de puissance

Pour cimenter son positionnement plus huppé, le Lexus RZ sera uniquement offert avec un rouage intégral obtenu du travail concerté de deux moteurs électriques. Produisant 150 kW à l’avant (201 ch) et 80 kW à l’arrière (107 ch), ils avancent une cavalerie plus grande que celle du bZ4X sans s’aventurer dans une surenchère de puissance.

Ce gain contenu permet d’embarquer une batterie plus petite de 71,4 kWh et de conserver une autonomie estimée à 360 km. Ce n’est pas extraordinaire, mais la marque pourrait attirer son lot de clients conquis par cette prudence qui fait sa renommée en matière de fiabilité.

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS L’habitacle du Lexus RZ 450e 2023

La plateforme e-TNGA se voit pourvue ici d’amortisseurs passifs s’adaptant mécaniquement aux ondulations de la route. Donc, pas de possibilité de les régler de l’habitacle. La configuration à jambe de force à l’avant et multibras à double triangulation à l’arrière est tout de ce qu’il y a de plus conventionnel.

L’habitacle, pour sa part, fait résolument Lexus avec un mélange de touches physiques et tactiles. L’écran d’infodivertissement employé, plutôt imposant, est placé en angle vers le conducteur dans un bloc qui intègre les buses de ventilation. Le logiciel, récemment lancé dans les modèles NX et LX, est connecté en nuage pour des mises à jour constantes.

Le Lexus RZ 450e sera mis en vente au Canada vers la fin de la présente année.