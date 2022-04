Le seul fait d’évoquer Lotus crée par réflexe l’image mentale d’un bolide de Formule 1 piloté par un Jim Clark ou un Mario Andretti flirtant avec ses limites. Il y a aussi ces nombreuses sportives ultralégères portant son emblème qui ont prouvé que la puissance n’était pas l’antidote à tout. Mais comme toute ère a une fin, ce positionnement n’assure pas la survie du petit constructeur britannique, qui aspire à quelque chose de plus grand. L’Eletre, premier VUS de l’histoire de la marque, peut sans doute être une partie de la solution.

Charles René La Presse

Présenté la semaine dernière à Londres par nul autre que le champion du monde de Formule 1 Jenson Button, ce nouveau modèle profite inévitablement des sommes investies par le propriétaire chinois Geely. C’est un produit mondial, dessiné au Royaume-Uni et conçu de concert avec des équipes en Allemagne, en Chine et en Suède. Il sera d’ailleurs assemblé en Chine.

Mais, concrètement, qu’est-ce que l’Eletre ? Tablant sur une posture anguleuse qui rappelle irrésistiblement le Lamborghini Urus sans avoir de filiation directe avec ce dernier, il a un gabarit semblable à celui d’un BMW X5. Il est cependant légèrement moins haut que ce dernier, donnant un profil plus athlétique au rendu.

PHOTO FOURNIE PAR LOTUS Lotus Eletre table sur une posture anguleuse qui rappelle irrésistiblement le Lamborghini Urus.

L’Eletre inaugure une toute nouvelle plateforme électrique conçue par Lotus. Comme pour tout véhicule électrique moderne qui se respecte, elle adopte une approche de type planche à roulettes en intégrant la batterie et les moteurs électriques dans un ensemble compact et bas.

Lotus avance qu’il utilise un mélange d’aluminium et d’acier à haute résistance pour diminuer son poids, sans avancer de chiffre. On devrait logiquement s’attendre à un véhicule nettement plus lourd que la normale pour le constructeur. Pour compenser, Lotus emploiera une suspension pneumatique continuellement adaptative qui pourra augmenter la garde au sol sur demande (en option). Une direction arrière (en option aussi) se chargera de diminuer le rayon de braquage.

PHOTO FOURNIE PAR LOTUS L’habitacle du Lotus Eletre

En ce qui concerne la batterie, qui augmente inévitablement son poids, elle sera de 100 kWh. La norme, en somme, pour un véhicule de cette stature. Elle alimentera deux moteurs électriques qui produiront plus de 600 ch au total et sera compatible avec des chargeurs ultrarapides de 350 kW. On avance une autonomie de 600 km en cycle européen, un chiffre qui sera revu à la baisse une fois le protocole nord-américain appliqué.

La commercialisation de l’Eletre va s’amorcer en Amérique du Nord en 2024. Lotus nous a précisé ne pas savoir la date exacte à l’heure actuelle. Nous aurons sans doute une idée de la fourchette de prix d’ici là.