ID.Buzz

Après des années de promesses, Volkswagen fait revivre l’icône hippie

C’était en janvier 2001. Le monde automobile vivait au rythme d’une vague néo-rétro suivant le lancement de la New Beetle, trois ans auparavant. Tentant de s’approprier une part un peu plus grande de cette tendance qui a fait renaître entre autres les Mini Cooper et Ford Thunderbird, Volkswagen débarque au Salon de Detroit avec le Microbus, une version rééditée de son légendaire modèle indissociable de la contre-culture hippie. L’initiative, bien que louable, n’aura rien créé de tangible autre que d’autres études de style pour garnir des stands de salons automobiles subséquents. Vingt-et-un ans plus tard, la renaissance du Bus se met officiellement en branle, par impulsion électrique. Voici l’ID.Buzz.