Au-delà de son image suave et endimanchée ingénieusement indissociable de James Bond, Aston Martin, c’est aussi une histoire d’amour avec la mécanique automobile. Il y a eu l’éloquence des six-cylindres en ligne, à une certaine époque, qui donnaient vie à de véritables sculptures mobiles. Plus tard, c’est le V12 qui est entré en scène, marquant l’imaginaire de la phase contemporaine du constructeur. Il est sur le point de tirer sa révérence non sans recevoir certains hommages. La V12 Vantage est un de ceux-là.



La marque anglaise a présenté il y a quelques jours une toute nouvelle version de son coupé sport recevant pour la dernière fois l’apport d’un V12. Mettant au premier plan sa mécanique au sens littéral dans son nom, cette livrée hommage V12 Vantage verra son tirage limité à 333 exemplaires dans le monde. Pour les intéressés, ils sont hélas tous déjà écoulés en raison d’une « demande sans précédent », a déclaré Aston Martin.

Qu’à cela ne tienne, l’acte de boulonner un gros V12 en position centrale avant dans le plus petit modèle du constructeur demeure toujours aussi fascinant à analyser. D’une cylindrée de 5,2 L et bénéficiant du souffle de deux turbocompresseurs, il produit 690 ch pour cette occasion, soit un gain plus qu’appréciable de 163 ch par rapport à la livrée V8 la plus puissante du modèle. La cheffe de l’ensemble orchestral demeure la boîte automatique ZF à huit rapports qui brille dans nombre de gammes de constructeurs. Elle relaie les 555 lb-pi de couple aux roues arrière au moyen d’un différentiel électronique à glissement limité.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN L’Aston Martin V12 Vantage 2023 verra son tirage limité à 333 exemplaires dans le monde.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN Le V12 de 5,2 biturbo de l’Aston Martin V12 Vantage produit 690 ch.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN Divers appendices aérodynamiques redessinés ont été ajoutés à la recette. 1 /3





Contrairement à la DBS, la seule forme offerte sera un coupé dans le cas de cette Vantage. Plusieurs éléments de carrosserie sont d’ailleurs faits de fibre de carbone dans un dessein de diminution du poids. Aston Martin n’a cependant pas communiqué le chiffre affiché sur la balance. Divers appendices aérodynamiques redessinés ont d’ailleurs été ajoutés à la recette, dont le becquet avant, le diffuseur arrière et le becquet arrière. Cela assure une portance négative de 204 kg à sa vitesse de pointe (322 km/h), ou l’équivalent de deux Shea Weber.

Le châssis n’est pas non plus laissé tel quel. Les ingénieurs ont augmenté la raideur des ressorts de 50 % à l’avant et de 40 % à l’arrière pour mieux contrôler les mouvements. Quand le virage se pointe au bout d’une longue ligne droite, ce sont les disques carbone-céramique pincés par des étriers à six pistons à l’avant et quatre pistons à l’arrière qui interviennent.

Les premiers exemplaires de la V12 Vantage seront livrés au courant de l’année moyennant un prix pas dévoilé, mais qui devrait largement dépasser celui des versions V8.