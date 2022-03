Le marché électrique se développe à vitesse grand V. Le Ford Mustang Mach-e, l’Ioniq 5 de Hyundai et le Model Y de Tesla se retrouvent sur la même route que l’EV6 de Kia.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Ford Mustang Mach-e

Prix : à partir de 50 495 $

Tout aussi stylisé et aussi fonctionnel, le Mach-e de Ford s’avère tout aussi stimulant à conduire que l’EV6 de Kia. En contrepartie, le Mach-e n’est pas admissible à la subvention du gouvernement fédéral (seule celle de Québec s’applique) en raison de son prix plus élevé, et sa garantie est moins généreuse. Enfin, contrairement à l’EV6, le Mustang Mach-e refuse de tracter la moindre charge.

Hyundai Ioniq 5

Prix : à partir de 44 995 $

PHOTO DREW PHILLIPS, FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Ioniq 5

Sur le plan technique, l’EV6 de Kia et l’Ioniq 5 ont beaucoup en commun. Ils partagent la même architecture, les mêmes moteurs, la même batterie, mais l’exécution diffère. L’EV6 est plus sportive, plus fermement suspendue, tandis que l’Ioniq 5 est plus spacieuse (garde au toit), plus confortable et souffre davantage de l’absence d’un essuie-glace arrière.

Tesla Model Y

Prix : à partir de 76 990 $

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model Y

Bien que financièrement moins accessible, le Model Y de Tesla se compare avantageusement à l’EV6 de Kia. Le modèle américain offre des fonctionnalités inédites (troisième rangée de sièges, par exemple), des rangements astucieux, une capacité de remorquage supérieure à celle du Kia, une plus grande vivacité et un réseau de recharge exclusif, efficace et rapide. En contrepartie, chez Tesla, la qualité de construction est inégale, certaines commandes sont fragiles et le prix enfle très rapidement.