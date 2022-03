Découvrez les nouvelles qui ont marqué l’actualité de la dernière semaine dans le monde de l’automobile

Charles René La Presse

Compacte fort attendue depuis le dévoilement de son prototype en novembre dernier, l’Acura Integra a finalement été dévoilée la semaine dernière telle qu’elle sera produite. La compacte, une icône des années 1990, fait un retour sur le marché canadien après un hiatus de 21 longues années en obéissant à une formule connue et parallèle à la Civic.

Sa robe semble moins clivante et plus équilibrée que le prototype dévoilé il y a quelques mois qui arborait un jaune serin particulièrement incisif.

Dans l’attente de l’arrivée d’une version plus performante nommée Type S, cette Integra assure son introduction par une mécanique partagée avec la Honda Civic Si. C’est donc à un petit quatre-cylindres de 1,5 L turbocompressé de 200 ch qu’incombe la tâche d’assurer l’entrain, aussi obtenu d’une courbe de couple qui s’amorce à seulement 1800 tr/min pour 192 lb-pi.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA L’habitacle de l’Acura Integra 2023 a une présentation très semblable à celle de la dernière génération de la Honda Civic.

Deux boîtes sont au menu, une manuelle à six rapports, réservée à la livrée la plus cossue de l’Integra, et l’autre à variation continue, qui est proposée de série. Cette dernière constitue sans doute une déception dans la perspective d’un positionnement légèrement plus dynamique et luxueux par rapport à la Civic, sa cousine de plateforme. De plus, Acura a dans sa banque de pièces des transmissions automatiques fort compétentes.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA L’Acura Integra 2023 n’aura pas droit à un rouage intégral.

Contrairement à certaines rumeurs qui ont circulé au cours des dernières semaines, la compacte n’aura pas droit à un rouage intégral, préférant préserver les deux roues motrices avant. Un différentiel à glissement limité est employé uniquement sur les versions manuelles afin de bien distribuer le couple entre les deux roues avant.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA La boîte à variation continue est proposée de série.

Pour se démarquer de sa cousine plus « prolétaire », l’Integra offrira en outre l’amortissement adaptatif, une option dont on peut seulement bénéficier, encore là, si l’on opte pour la variante la plus onéreuse. Sur ce plan, Acura a réitéré le fait que sa fourchette de prix s’amorcera autour des 35 000 $.

L’Acura Integra 2023 sera offerte sur le marché canadien au printemps.